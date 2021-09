Tartu linnamaraton toob suured liikluspiirangud

Vabaduse puiestee sulgemise ajal linnast väljuval suunal Emajõe tänaval asuvat Palmihoone peatust ei teenindata ja asenduspeatus on Kroonuaia peatus. Linna siseneval suunal on Vabaduse puiesteel asuv Palmihoone peatus ajutiselt viidud Laiale tänavale. Linnaliin nr 7 peatuse Vabadussild asenduspeatus on Vene peatus. Bussid peatuvad kõikides ajutisele marsruudile jäävates alalistes peatustes.