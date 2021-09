UEFA lõpetas distsiplinaarasja Reali, Barcelona ja Juventuse suhtes

Madridi kohus oli otsustanud juunis, et UEFA-l ei ole õigust Reali, Barcelonat ja Juventust Superliiga loomise eest karistada, sest see läheks vastuollu Euroopa Liidu vabakaubanduse põhimõtetega.

UEFA on teatanud ka, et ei kavatse hetkeseisuga trahviraha välja nõuda üheksalt klubilt, kes otsustasid esimestena Superliiga ideest loobuda. Need klubid olid Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Madridi Atletico, Milano Inter ja AC Milan. Kuus Inglise klubi olid jõudnud UEFA-ga kokkuleppele, et tasuvad kokku 22 miljonit naelsterlingit.