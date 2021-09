Kahekordne maailmameister avalikustas lõpuks, miks ta ootamatult rallikarjääri lõpetas

53-aastane Grönholm tunnistas, et pidas alati väga oluliseks, et Soome MM-ralli võidaks kohalik sõitja. 2000. ja 2002. aastal maailmameistriks kroonitud Grönholm võidutses Jyväskyläs koguni seitsmel korral.

Loobumisotsuse tegi Grönholm enda jaoks 2007. aastal just augustikuise Soome ralli võidu järel, andes sellest teada ka oma kaardilugejatele Timo Rautiainenile, kellega sõideti koos 12 aastat. Ametlikult tegi ta lahkumisotsuse avalikuks kuu aega hiljem.

"Muidugi olin ma maailmameistrivõistluste tiitli üldvõitluse Loebile juba kaotanud, kuid minu jaoks oli kõige tähtsam see, et aastaid polnud keegi suutnud mind Jyväskyläs võita - eriti mitte keegi Soomest," selgitas Grönholm.

"1980ndatel jälgisin kirglikult lahinguid Soome tippsõitjate vahel Jyväskyläs - teiste seas Hannu Mikkola, Markku Alen ja Juha Kankkusen. Otsustasin, et ühel päeval olen mina see sõitja, kes kontrollib kõiki teisi soomlasi," sõnas Grönholm, kes võitis karjääri jooksul 30 MM-rallit. "Mõte, et soomlane peab Jyväskyläs alati võitma, puges mu kõrvade vahele juba varakult. Kui ma hiljem tippu ronisin, sai sellest siis mitte ainult minu ressurss, vaid ka koorem. Pärast minu esimest maailmameistritiitlit poleks mulle rallis miski rohkem valu põhjustanud kui kaotada teisele soomlasele Jyväskyläs."