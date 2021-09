Karjääri esimesest võidust valusal moel ilma jäänud Norris: olen murtud

Peagi oli selge, et slick-rehvidega "uisutamisest" ei tule midagi välja. Hetkeks, kui Norris lõpuks boksi keeras, oli ta langenud juba kaheksandale kohale. Viimasel ringil möödus britt Kimi Räikkönenist ja lõpetas seitsmendana.



The moment a first #F1 win finally slipped away from Lando Norris #RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb



"Olen ilmselgelt rahulolematu. Mõnes mõttes murtud," ütles Norris peale sõitu. "Tegime otsuse välja jääda ja jäime sellele kindlaks, mis muidugi osutus valeks."

"See otsus oli sama hästi nii minu kui ka tiimi oma, kuigi nad olid rohkem seda meelt, et ma peaksin boksi tulema ning mina otsustasin välja jääda."

"Olin alguses enesekindel. Tundus, et teen selle ära. Tundsin, et teen kõik, mis suudan, isegi kui olukord keeruliseks läks. Tegin paar viga, aga hoidsin Lewise selja taga. Enne kui Lewis boksi tuli, tundsin, et nende rehvidega saab perfektselt hakkama. Mulle öeldi, et vihma kogus jääb samaks, aga ilmselgelt läks märjemaks kui me tiimina ootasime."