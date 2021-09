Juventus sai enne mängu Chelsea'ga arstidelt kaks halba uudist korraga

"Täna hommikul klubi meditsiinikeskuses läbi viidud uuringud näitasid, et Moratal on parema reie tagalihases kergemat sorti lihasvigastus. Dybalal on vasaku reie poolkõõluslihase venitus. Mõlemad on jälle mängukõlblikud pärast koondisepausi," seisis klubi pressiteates, mis ennustas, et mehed on täie tervise juures tagasi ülejärgmisel nädalavahetusel, kui Juventus võõrustab AS Romat.