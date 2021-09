VIDEO | Võimalik ainult Soomes! Rallimehed tõmbasid enne kiiruskatse lõppu õlled välja ja sõitsid sauna

"No, on meil neid palju siin?" küsis kaardilugeja.

Lähimas mahapöördekohas jätsidki mehed auto tee äärde.





Iltalehti võttis esmaspäeval Määttäneniga ühendust, kellele tegi nende video viraalseks osutumine palju nalja. Ta avaldas, et just selle lindi taga, kuhu nad video lõpus pöörasid, nende sihtpunkt asuski.

Määttänen tunneb end tegelikult mugavamalt hoopis kaardilugeja kohal - just kõrvalistmel on ta tulnud Soome meistriks koos Lauri Joonaga. Parkanos sõitmist võttis ta teadlikult veidi vabamalt.

"Karikad ei too mulle enam kõige suuremat rõõmu, neid on mul kodus piisavalt. Otsustasime mõned kilomeetrid enne lõppu peatuda, et me jõuaksime kiiremini oma rendimajja sauna. Finišist oleks sinna muidu 60 kilomeetrit maad olnud," põhjendas ta.