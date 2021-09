34-aastaselt karjääri lõpetanud Prantsuse vutitäht: üks episood tegi mulle haiget ja muutis mu suhet jalgpalliga

"Üks episood tegi mulle palju haiget ja muutis minu suhet jalgpalliga: minu mängukeeld. Leidsin, et see oli rohkem kui ebaõiglane. Ma pole ühtegi dopinguainet võtnud. Need olid lihtsalt vitamiinid, sest ma olin haige. See lükkas mu rööbastelt maha."