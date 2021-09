Leozinho: mul pole maailmameistrivõistluste võidus kahtlust

Mis tunne see on – esindada Brasiilia koondist maailmameistrivõistlustel saalijalgpallis?

See on justkui unenägu ja ma ei taha ärgata. Minu elu pole kerge olnud, kuid olen suutnud maailmameistrivõistlustele pääseda, siiamaani on mul seda raske uskuda. Naudin igat siin veedetud sekundit. Teada, et inspireerin lugematul hulgal vaestest peredest pärit lapsi – see tähendab minu jaoks palju. See on suur vastutus ja tean, et pean oma käitumisega ettevaatlik olema, mõistan seda. Lapsed vaestest peredest elavad alati oma unistustest. Kunagi elasin unistuse najal saada uueks Ronaldinhoks või Falcãoks ja olen väga uhke selle üle, et need lapsed unistavad praegu Leozinhoks saamisest.

Kas oled lapsepõlves saalijalgpalli või jalgpalli mänginud?

Olen alati mänginud nii ühte kui teist. Minu kodulinnas oli võimalusi vähe. Olen kuulnud nii palju lubadusi – kord plaanis üks tuttav viia mind ühte suurde klubisse Rio de Janeiros, kord teine lubas teise klubisse aidata. Iga kord lootsin ja iga kord kujunesid need tühjadeks lubadusteks. Esimese reaalse võimaluse sain saalijalgpallis ja sõitsin kohale. Arvan, et minu stiil sobib rohkem saalijalgpalliga kokku. Tean, et iga laps unistab jalgpalluriks saamisest, kuid saalijalgpall on samuti suurepärane spordiala ja mul on väga hea meel, et kõik on just nii läinud.

Mida sa tundsid, kui lõid maailmameistrivõistlustel värava ja kõik fännid püsti ajasid?

Olen kogu elu sellest hetkest unistanud, et maailmameistrivõistlustel väravat lüüa. See polnud ainuüksi minu unistus, vaid kogu minu pere ja minu sõprade unistus. See oli puhas eufooria. Olin nii õnnelik, teades, et mu perekond on minu üle uhke. See motiveerib mind.

Mis tunne on olla „uus Falcão“?

Olen õnnelik ja uhke selle üle, et mind võrreldakse saalijalgpalli ajaloo suurima mängijaga. Kuid püüan siiski jääda Leozinhoks ja oma lugu kirjutada.

Kas Brasiilia võidab tiitli 2021. aasta MMil Leedus?