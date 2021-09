Raio Piiroja: karjääri lõpetades olin jalgpalli mõistes invaliid, aga läbisin täispika triatloni!

Intervjuu ilmus esimest korda ajakirja Jalka septembrikuu numbris.

Millal said ise esimest korda reaalselt aru, et „nüüd olen profijalgpallur“? (@gregorsedrik)

Ma arvan, et see oli millalgi siis, kui mind Pärnust Florasse kutsuti. Alguses ei olnud ma muidugi profijalgpallur, mingi hästi pisikese stipendiumi alguses sain, aga tol hetkel ei olnud see ka tähtis. Läksin TSIKi, kus oli elamine ja söök tasuta, kõik vajalik oli olemas. Kui mõni aasta hiljem Floraga profilepingu tegin, siis oli mingisugune profimängija idu olemas – kui sa esimese lepingu kellegagi teed, siis ega see teab mis leping ole, ega sellest ju hiljem ära elama ei hakka.

Kes on kõige parem mängija, kelle vastu oled mänginud? (@jasperjonel)

Neid on ikka omajagu! Äkki Patrick Kluivert? Tol ajal, kui ta Lillekülas mängimas käis, oli ta ikka absoluutne maailma tipp.

Kes on tuntuim mängija, kelle oled „taskusse pistnud“, nagu tegi Klavan kord 2016. aastal Messiga? (@dseiko)

Taskusse pistmine on selline asi, et võibolla arvad ise, et pistsid kellegi taskusse, aga teisel mängijal on hoopis vastupidine arvamus! Ma ei oska niimoodi kedagi välja tuua.

Mis oli sinu karjääri parim mäng? (@georgmakurin, @marianne_pedak) Milline oli kõige meeldejäävam mäng? (@ernstrajasaare)

Meeldejäävaim on kindlasti Norra karikafinaal, kus Fredrikstadi eest kaks väravat lõin. Parima mänguga võib nii olla, et ütlen praegu midagi, aga panen koju jõudes video käima ja vaatan, et… Ilmselt ikka mõni koondisemängudest, aga kelle vastu, see on hea küsimus. Ehk 2 : 1 võidumäng Venemaa vastu – see positiivne emotsioon, mis sellest tuli, oli mängust endast isegi kihvtim, ega ma mängust väga palju ei mäletagi.



Väljas oli 35–36 kraadi sooja – pärast 15 minutit hakkasime juba lõpuvilet ootama ja vaheajal mõtlesime, et kuidas ometi me ka teise poolaja vastu peame... Raio Piiroja ülikuumast mängust Saudi-Araabias



Milline oli sinu elu raskeim mäng? (@lukasmadisson)