Anett Kontaveit: mõtlesin, et äkki ma polegi loodud tippmängijaid võitma. Nüüd olen negatiivsusest lahti saanud

Kontaveit tunnistas, et aasta alguses tundis ta, et tennis ei paku enam nii palju rõõmu kui varem. Nüüd on seis oluliselt paremaks läinud.

"Alustasin hooaega suure innuga. Aga juhtus nii, et pidime Austraalias mitu nädalat ranges karantiinis olema. Kuigi ma jõudsin kohe (Grampians Trophy) turniiri finaali, tundsin hooaja vältel paari mängu järel, et olen väsinud. Võib-olla kadus mul motivatsioon ära, võib-olla kadus idee, kuhu edasi minna. Järgmine madalseis oli pärast Eastbourne'i turniiril finaali jõudmist. Kaotasin mitu esimese ringi kohtumist järjest. Vahetasin treenereid," meenutas eestlanna.

"Pärast Dmitri Tursunovi minu tiimiga liitumist tunnen, et teen taas õiget asja ja tunnen, et suund, kuhu liigun, on õige. Kõige tähtsam asi on see, et olen hakanud nautima isegi raskeid hetki. Tasavägised mängud, rasked punktid - võtan neid kui väljakutset. Ma ei mäleta, et oleksin ammu tennise mängimist nii palju nautinud kui praegu."

Kontaveiti sõnul on ta üle saanud ka negatiivsest mõtteviisist.

"Nägin kõvasti vaeva, aga kaotasin järjekindlalt maailma esikümne mängijatele. Tundsin, et mängin head tennist, aga tõeliselt heade mängijate vastu jäi midagi puudu.

See on ehk loll mõtlemine, sest nad on suurepärased tennisistid. Tahan alati olla parem kui tegelikult välja tuleb. Ja siis mõtlesin, et äkki ma polegi loodud neid võitma. Nüüd tunnen, et olen sellest negatiivsusest lahti saanud. Lõpuks juhtub see kõigil, aga minu puhul oleks see võinud kiiremini käia," analüüsis ta.

Tursunovi mõju viimase aja ilusatele esitustele kirjeldas Kontaveit nii: "Ta tõi minu tegemistesse uut energiat ja natuke rohkem eneseusku. See õpetas, kuidas olla positiivsem."

