Hunt tegi Chicago eest platsil tõhusat tööd ja nüüd selgub, kas ta pääseb ka palgale

Hunt murdis maha kahel korral rünnakut üritanud vastase, ühel puhul koos jardi palli mängupaneku kohast tagapool, mis on eriti kõva sõna. Paraku kaotas Bears kohtumise 6 : 26.

Kui esimeses mängus läinud nädalal Cincinnati Bengalsi vastu viibis Hunt platsil vaid kolmes mänguepisoodis, siis seekord sai ta väljakule üheksa korda. Sotsiaalmeedias sai Hunt kõvasti kiita, et teeb nii vähese mänguajaga suuri tegusid. Seevastu Bears, kel on kirjas võit ja kaks kaotust, olevat sel hooajal masendav ning lootus pääseda play-offi on väike.