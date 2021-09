Pettunud Jüri Vips: vormeli töökindlus on paras nali olnud

"Sel aastal on vormeli töökindlus paras nali olnud. Kaks erinevat viga tõid kaasa järjekordse katkestamise," kirjutas eestlane oma Instagrami kontol.

Sotšis suutis ta sprindisõidu teisena lõpetada, aga pühapäeval peetud põhisõit sai otsa juba kuue ringi järel. Hitech GP sõitja selgitas, et alati pole küsimus katkestamises, vaid tehnilised mured on röövinud ka kiirust.

"Lisaks on mul tiimist kahju, sest need mured on nende kontrolli alt väljas. Kui käiguvahetusprobleeme ja katkestamisi poleks, oleksime võistluses meistritiitli eest tugevas positsioonis," lisas ta.