Kuigi Kalev/Cramo pallurid on tänavu pidanud juba kolm eurosarja eelringi kohtumist, olid nad Peterburis toimunud mängu alguses rabedad. Oma mõju avaldas ilmselt see, et paljudele kalevlastele oli see esimene mäng nii tugevas sarjas. Kalev kaotas 60 : 75.