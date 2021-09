Seljavaluga võidelnud Kevin Saar võitis koduse EM-etapi, Varik ja Kunnas saavutasid Lange MM-etapil neljanda koha

Kolmandast sõidust, kus enamuse võistlusmaast hoiti kolmandat kohta, said nad neljanda tulemuse. Etapi kokkuvõttes sai meie hetke kiireim ekipaaž taas neljanda koha ja selline on nende tulemus ka peale kahte etappi maailmameistrivõistluste üldarvestuses.

Külgkorvide MM-sarja hooaeg on poole peal, kui neljast etapist on tänasega kaks sõidetud. Hooaeg jätkub 9. - 10. oktoobril Tšehhis Kramolinis toimuva etapiga. "Proovime kõik viimase peale lihvida. Punktiseis on esimese viie seas ülitihe, iga punkt on ülitähtis," vaatas Varik tuleviku suunas. "Püüame igast sõidust maksimumi võtta, aga eks seda püüavad ka kõik konkurendid. Seega oli ülitähtis, et täna ikkagi lõpuni jõudsime."