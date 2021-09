TIPPHETKED JA BLOGI | Kalev/Cramo pidi hooaja esimeses VTB Ühisliiga mängus Venemaa tippklubi paremust tunnistama

Delfi TV teeb kell 17 algavast kohtumisest otseülekande. Otseülekanded on nähtavad Delfi Kogupaketi tellijatele. Kel seda võimalust pole, vahendame sündmuste käiku ka otseblogis.

Xavi Pascuali juhendatavast meeskonnast on suvel olulisematest mängijatest lahkunud NBA-sse siirdunud Kevin Pangos ning Monacoga liitunud ääremängija Will Thomas, nimekamad lisandujad on Euroliiga eelmise hooaja üks paremaid korvikütte Jordan Loyd, pärast mitmeaastast NBA-karjääri Euroopasse kolinud Shabazz Napier, Euroliiga üks paremaid keskmängijaid Jordan Mickey, Leedu koondislane Mindaugas Kuzminskas. Tõsi, neist Napier sai Superkarika finaalis vigastada ning pühapäeval ei mängi. Mullustest staaridest jätkavad Billy Baron, Alex Poythress, Arturas Gudaitis ja Mateusz Ponitka.