Rebane pääses jälle kanalasse ehk Ussõki tõus ja Joshua langus oli ennustatav

Mis sai siis otsustavaks? Füüsilistelt parameetritelt on Joshua vastasest selgelt üle. Ta on kolm aastat noorem, kaheksa kilo raskem, seitse sentimeetrit pikem ja käte siruulatuses jääb ta peale koguni kümne sentimeetriga. Ringis said aga määravaks hoopis teistsugused omadused ja oskused.