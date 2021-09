Anthony Joshua murdnud ukrainlane: see ei olnud sugugi mu elu raskeim matš

"Ma pole sada protsenti kindel, kas Joshua soovib kordusmatši, aga arvan, et soovib. Ta on võitleja. Meie lepingus oli kordusmatši klausel sees. Võtan Joshuat kui oma järgmist vastast. Tahan, et matš toimuks Kiievi olümpiastaadionil," vahendas Ussõki sõnu Sky Sports.

Ukrainlase sõnul polnud heitlus Joshuaga tema karjääri raskeim matš.

"Ma ei tea, milline neist kõige raskem on olnud. Ilmselt on see veel ees. See oli mu karjääri suurim, aga mitte kõige raskem matš. Ja ükski võit profipoksis ei ole minu jaoks samal pulgal olümpiavõiduga," rääkis 2012. aastal Londonis olümpiavõitjaks kroonitud Ussõk.

"Teeme seda juba varsti uuesti. Nüüd tuleb tagasi treeningsaali minna," lubas Ussõkiga kordumatši ka Joshua. "Mis läks valesti? Lihtsalt see, et kaotasin. Alates üheksandast raundist paistetas mu silm üles ja ma ei näinud enam midagi. Olin šokis. Aga kogemusena on see hea. Tuleb õppida, kuidas raskustest üle olla."