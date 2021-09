Eesti klubid alustasid Balti liigat võimsalt

"Võõrsil on alati mõnus võita, aga Klaipedas oleme ennegi häid esitusi teinud – võib-olla meile see saal sobib. Tavaliselt on meil kohtumiste algused raskelt sujunud, aga täna saime suisa ideaalselt minema. Aga kiirelt tulnud edu andsime veel kiiremini käest," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.