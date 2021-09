FOTOD | Varik ja Kunnas tulid koduse MM-etapi esimesel võistluspäeval neljandaks

Gert Gordejev/Kaspars Stupelis (WSP Husqvarna) said hea stardi ja hoidsid vahepeal koguni viiendat kohta, kuid langesid sõidu lõpus siiski kaheksandaks. Tulemus on seda tähelepanuväärsem, et mõlemad ekipaaži liikmed olid vigastatud ja on viimase kahe kuu jooksul vaid mõned korrad tsikli selga saanud. Just siis, kui Gordejev hakkas paranema juulis trennis saadud vigastusest, murdis sõrmeluu tema paariline Stupelis ja Langel võistlemine seisis suure küsimärgi all. Ent otsustati siiski proovida, sest sitke lätlane suutis vaatamata vigastusele korvis oma ülesandeid täita. Oma grupi kvalifikatsioonis suutsid nad täna välja sõita seitsmenda aja.