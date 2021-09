Olümpiavõitja kannatas vaktsiini kõrvalmõjude käes. Koondise arst leidis selles ka head

34-aastane Kalla sai eelmisel nädalal Prantsusmaal treeninglaagris olles raske toidumürgituse ja pidi laagri enneaegselt lõpetama.

Nüüd rääkis Kalla Expressenile, et oli sunnitud juba enne seda tagasilööki kahel korral treeningud katkestama. Mõlemal juhul tekkisid tal terviseprobleemid pärast covid-19 vastu vaktsineerimist.

Kalla, kes põdes koroonaviiruse läbi mullu novembris, tunnistas, et tal tõusis vaktsineerimise järel palavik ja väga raske oli olla.

"Kuigi sümptomite põhjus oli teada, pole kunagi meeldiv, kui sa oled haige. Eriti veel siis, kui see mõjutab treenimist," rääkis Kalla. "Ausalt öeldes olid vaktsineerimise kõrvalmõjud märksa raskemad kui koroonaviiruse läbipõdemine. Vahest ma olin ise ka liiga naiivne. Arvasin, et kuna palavik tuli sellest, et minu kehasse süstiti midagi, pole see palavik seekord nii ohtlik."

Rootslanna lisas, et ilmselt on tema viimased terviseprobleemid seotud sellega, et ta alustas pärast vaktsineerimist liiga varakult treeningutega.

Rootsi murdmaakoondise arst Per Andersson kinnitas Expressenile, et Kalla puhul olid vaktsiini kõrvalnähud tõepoolest oluliselt tõsisemad kui tavaliselt.

Anderssoni sõnul ei ole see samas väga haruldane, et inimesed, kes on koroonat põdenud, saavad vaktsiinist raskemad kõrvalmõjud.

"Näeme, et mõned inimesed reageerivad vaktsiinile väga jõuliselt. Eriti nooremad inimesed, kellel on tugev immuunsüsteem, võivad saada tõsised sümptomid," rääkis koondise arst.



Andersson näeb neis kõrvalmõjudes ka positiivset. Ta lisas: "Samas näitab see, et inimese organismil on selle haiguse suhtes väga hea vastupanu."

Kallal seisavad järgmise aasta veebruaris ees juba karjääri neljandad olümpiamängud. Siiani on ta olümpialt võitnud lisaks kolmele kuldmedalile kuus hõbedat.