Vaktsineerimata NBA korvpallitähel ei lubata kodumängudes osaleda

San Franciscos on vastu võetud seadus, mille kohaselt peavad kõik üle 12-aastased inimesed olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, et pääseda avalikele üritustele. Sama seadus kehtib ka New Yorgis ning puudutab NBA klubidest New York Knicksi ja Brooklyn Netsi.