Arlet Levandi saavutas juunioride GP-l ajaloolise teise koha

Tegemist on üldse esimese korraga, mil Eesti meesiluuisutaja pääses juunioride GP`l medalikohale.

Täna on vabakavade esitamisel võistlustules meie üksiksõitja Amalia Zelenjak, kes on lühikava järel 13. kohal, ja jäätantsupaar Tatjana Bunina - Ivan Kuznetsov, kes on pärast rütmitantsu 12. kohal.