Olümpiavõitja meenutas seksiseanssi olümpiakülas: uudis levis kulutulena

Denise Lewis Foto: Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press/Scanpix

2000. aasta Sydney olümpial naiste seitsmevõistluse võitnud kergejõustikutäht Denise Lewis pidi Briti telesaates (A League Of Their Own) vastama ka küsimusele, kas vastab tõele kuuldus, et olümpiakülas käib kogu aeg suur seksiralli.