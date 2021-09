TÄISPIKKUSES | Suurepärane! Anett Kontaveit võitis kindlalt Tšehhi tähte ja pääses Ostrava turniiril finaali

"Petra vastu on alati väga keeruline mängida, eriti kui talle on kodupublik toeks. Mängisin väga korralikult, võitlesin iga palli eest. Olen matšiga väga rahul," rääkis Kontaveit pärast matši lõppu otseülekandes.

"Tuleb väga raske matš, oleme mõlemad heas vormis. Maria on suurepäraselt esinenud ja olen tema mänge jälginud. Elan talle kaasa, sest oleme ühevanused ja tunneme üksteist juba pikka aega. Temaga finaali mängida on väga tore," rääkis Kontaveit homse mängu kohta.

Kontaveit on 31-aastase Kvitovaga seni kohtunud seitse korda ning kaotanud viis matši. Viimati mängiti tänavuse Doha turniiri veerandfinaalis, kus tšehhitar võitis kolmes setis 6:3, 3:6, 6:2. Kontaveit on tšehhitari võitnud kahes setis nii 2019. aasta Brisbane'i turniiri kaheksandikfinaalis kui ka 2018. aasta French Openi kolmandas ringis.

"Publik on kindlasti tema (Kvitova) poolt, mis on ka loogiline. Ta on ka väga head mängu näidanud. Kindlasti tuleb keeruline mäng. Olen temaga päris palju mänginud. Saan lihtsalt endast parima anda ja lähen igal juhul võitlema. Mul on üldiselt väljakul hea tunne. Olen jälle võistlemist nautima hakanud. Homne võit või kaotus seda tunnet ei muuda," ütles Kontaveit eile hilisõhtul Delfile.