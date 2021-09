Lätlane toodi Venemaa jäähokikoondist päästma

Znaroki naasmisest rahvuskoondise peatreeneri kohale teatas Venemaa jäähokiliidu (FHR) president Vladislav Tretjak. Alajuht rõhutas, et treeneri määramisel mängis olulist rolli asjaolu, et Znarok tunneb väga hästi NHLis mängivaid Venemaa hokimehi.

"Znarokit austatakse NHL-i hokimängijate seas ja loodame, et ta suudab nad koondisse koondada. Tal on karisma, ta on võitja. Minskis toimunud maailmameistrivõistlused tõestasid seda," tsiteeris TASS Tretjaki.