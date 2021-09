TÄNA OTSEBLOGI | Kas Ussõk suudab Joshuat üllatada ja raskekaalu meistrivööd taas Ukrainasse viia?

31-aastane Joshua on profina pidanud 25 matši, millest ta on võitnud 24 (22 nokaudiga) ning kaotanud ühe. Ainus kaotus pärineb 2019. aastast, kui ta jäi seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga alla mehhiklasele Andy Ruiz juuniorile.

34-aastane Ussõk on samal ajal pidanud 18 matši ning need kõik ka võitnud. 13 vastast on ta suutnud nokauteerida. Ussõk on raskekaalus üsna uus tegija, kuid enne seda tõusis ta poolraskekaalus absoluutseks tšempioniks.

Kui Ussõk pole raskekaalus veel tiitliteni jõudnud, siis aastaid olid raskekaalus kõige kõvemateks tegijateks tema kaasmaalased Vladimir ja Vitali Klitško.

Joshua käis viimati ringis mullu detsembris, kui ta alistas üheksanda raundi nokaudiga bulgaarlase Kubrat Pulevi. Ussõki seni viimane matš leidis aset eelmise aasta oktoobris, kui ta alistas kohtunike häältega briti Derek Chisora.

Päev enne matši astusid mõlemad mehed Londonis ka kaalule. Joshua puhul olid numbriteks 109 kg, mis tähendab, et britt on võrreldes tavapärasega veidike kergem. Ussõk kaalus aga 101 kg ehk tegemist on tema senise profikarjääri suurima võistluskaaluga.

Mõlema mehe puhul on märgitud, et nad on tehnilised ja hea liikuvusega poksijad. Mitmete ekspertide arvates on just Joshua ja Ussõk meesteks, kellel on raskekaalus maailma parimad taustajõud. Seega oodatakse tõelist tiimide heitlust, kus võib näha erinevaid taktikalisi lahendusi.