Kalev/Cramo heitlus Ühisliiga veerandfinaalikoha eest. Eesmärk näib igati reaalne

Tegu pole juba ammu unistusega, vaid realistliku eesmärgiga. Pärast Moskva oblasti Himki taandumist tuleb varasema viie tiimi asemel edestada nelja võistkonda.

Ühisliiga tegevjuhi Ilona Korstini sõnul on 12 võistkonda piisav arv ja aupresident Sergei Ivanov lisas, et lähiajal uusi liitujaid silmapiiril pole.

„Samarast on juttu olnud, aga neil pole endiselt piisavalt head saali. Lisaks peavad nad kinnitama, et neil on osalemiseks piisav eelarve. Minu teada pole ükski Venemaa klubi liitumiseks valmis,” rääkis Ivanov portaalile R-Sport.

Midagi pole kuulda olnud ka välisriikide klubide huvist. Viimati liitus 2018. aastal Ühisliigaga Zielona Gora Poolast.

Paberile vaadates tunduvad Kalev/Cramo võimalused kaheksa sekka murda head.