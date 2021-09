Adamo Soome ralli eel: see on vigade paranduse koht, et näha, milleks on Ott suuteline

"Kuna siin on Rally Estoniaga sarnased olud, on meil potentsiaal näidata häid tulemusi, kui töötame ühise meeskonnana ning suudame eksimuste ja vigade arvu miinimumini viia," sõnas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Kuigi Thierry (Neuville) ja Craig (Breen) lõpetasid Eestis poodiumil, jäi meil teadmata, mida oleks suutnud Ott (Tänak) ja nüüd on meil võimalus teha vigade parandus," lisas Adamo.

Tänak läheb Soomes jahtima juba kolmandat järjestikust võitu. Kui tavaliselt on Jyväskylä ümbruses sõidetav ralli toimunud suvel, siis sedapuhku peetakse see oktoobri alguses.

"Selle ralli iseloom tuleb (varasemast) hoopis erinev. Suur osa rajast on selline, mida me pole varem näinud," sõnas Tänak. "Seega peame legendi koostamisel kõvasti pingutama, et märkmed oleksid täpsed. Ilm võib samuti olla väga muutlik."