US Openi võitnud nooruke Emma Raducanu lõpetas treeneriga koostöö

18-aastane Raducanu oli suvisteks USA turniirideks palganud oma juhendajaks Andrew Richardsoni. Kuigi treener viis noorukese briti, kes oli US Openi eel maailma edetabelis 150. kohal, aasta viimasel suurel slämmil tiitlivõiduni, nende koostöö ei jätku.

"Oma karjääri praeguses staadiumis vajan kedagi, kellel on WTA Touri kogemused kõrgeimal tasemel. Eriti nüüd, kus minu jaoks on kõik uus, vajan kedagi, kes on ise selle kõik läbi teinud," kommenteeris Raducanu treenerivahetust BBC-le.