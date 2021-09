STV annetab osa teemapakettide tulust Eesti Vehklemisliidule

Eesti vehklejate Tokyo olümpiamängude suursaavutuste tunnustamiseks ja üle saja aasta vanuse Eesti vehklemisspordi arendamiseks Eestis annetab STV ühekordse toetusena osa spordikanalite teemapaketi tuludest Eesti Vehklemisliidule.

„Meie sotsiaalseks missiooniks on toetada Eesti elanike tervislikke eluviise ja spordi arendamist,” sõnas STV esindaja Jelena Šipunova. „Eestis on üle 500 vehklemise harrastaja. Epeevehklejate võit Tokyo olümpiamängudel kannustas meid nii palju, et soovime anda oma panuse selle spordiala edasiarendamiseks ja populariseerimiseks.”

„Eesti Vehklemisliit MTÜ on toetuse eest tänulik. Meie siht on Pariisi olümpial kolme aasta pärast Tokyo tulemust korrata ja hoida tingimusi, et ka kaugemas tulevikus Eesti elanikele positiivseid emotsioone tuua. Olümpiavõiduga on tunda hüppelist huvi kasvu nii koolide, lapsevanemate kui täiskasvanud harrastajate poolt. Sagenenud on pöördumised Eesti Vehklemisliidu poole sooviga endale või oma lapsele vehklemisklubi leida,” ütles Eesti Vehklemisliidu president Indrek Paal.

„Usume, et vehklemine ja sport üldiselt aitavad suuresti kaasa isiksuse arengule,” lisas Paal, kelle sõnul suunab Vehklemisliit STV annetuse noortesporti tulevaste olümpiavõitjate kasutusse.

1991. aastal loodud AS STV on suurim kodumaisel kapitalil põhinev Eestis tegutsev telekommunikatsiooniettevõte. Telekommunikatsiooniteenustele on nüüdseks lisandunud ka interneti-, televisiooni-, telefoni-, videojälgimis- ja turvateenused.



STV teenuste levialas on üle saja tuhande kliendi üle riigi. Ettevõte pakub teenuseid pea kõikides suuremates linnades.



Eesti Vehklemisliit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ning eelkõige vehklemise harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis. Liit korraldab oma liidu tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks rahvusvahelistest spordivõistlustest.