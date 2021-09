Eesti koondis täna algaval Rahvuste krossil: eesmärk on TOP6, unistused veelgi kõrgemad

Mantova krossirajalt head mälestused

Mantova näol on tegemist tuntud krossirajaga, kus kõik meie koondislased on varasemalt mitmeid kordi sõitnud. Tehniliselt üks raskemaid rada MM-kalendris. Pinnaselt üsna pehme ning kui veel vihma peaks tulema, muutub rada eriti rööpaliseks ja raskeks.

"Meie kolmele sõitjale see rada kindlasti sobib. Kui natuke vihma tuleks, sobiks veel paremini. Rada läheks raskemaks, pehmemaks, soonelisemaks - see on meie trump, tehnilistel radadel on nad alati hästi esindanud. Harri tegi 2019. aasta Assenis sellistes tingimustes elu sõidu (teises sõidus neljas - toim). Pühapäevaks lubatakse hoovihma," rääkis juba kohapeal viibiv Martin Arumäe.

"Kui nüüd tehnikaga midagi kardinaalset ei juhtu, peaks edasipääs kindel olema. Tulime siia esikuuiku eesmärgiga, aga unistused on muidugi kõrgemad. Poodium on meie unistus olnud kogu aeg. Oleme sellele nii lähedal olnud ja sellest isegi võrdsete punktide juures ilma jäänud. Kui poistel läheb kõik super hästi, päev õnnestub, tehnika kestab ja jumal on ka meie poolt, on see reaalne," lisas tiimijuht.