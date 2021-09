TÄISPIKKUSES | Kalev/Cramo alustas VTB Ühisliiga hooaega kaotusega Peterburi Zenitile

Cramo läheb kohtumisele vastu eduka perioodi pealt, kui möödunud nädalal kindlustati koht FIBA Meistrite Liiga põhiturniirile. Saku Suurhallis toimunud kvalifikatsiooniturniiril alistasid kalevlased järgemööda Lissaboni Sportingu (Portugal), Bar Mornari (Montenegro) ning Utena Juventuse (Leedu).

Vahepeal pidas Kalev/Cramo ühe kohtumise ka Eesti Superkarika võistlustel, kui kaheksandikfinaali avamängus alistati Tallinna Spordiakadeemia 101:31.

Zenit osales möödunud nädalavahetusel esmakordselt toimunud VTB Superkarika finaalturniiril. Poolfinaalis sai Peterburi klubi 83:76 jagu Kaasani Unicsist. Finaalis jäi Zenit aga Moskva CSKA-le alla 73:81.

Möödunud VTB Ühisliiga hooajal jõudis Zenit poolfinaali, kus kaotati Moskva CSKA-le. Kalev/Cramo lõpetas põhiturniiri kümnendal kohal. Euroliigas jõudis Zenit veerandfinaali, seal omakorda lähedale suursoosik Barcelona alistamisele.

Xavi Pascuali juhendatavast meeskonnast on suvel olulisematest mängijatest lahkunud NBA-sse siirdunud Kevin Pangos ning Monacoga liitunud ääremängija Will Thomas, nimekamad lisandujad on Euroliiga eelmise hooaja üks paremaid korvikütte Jordan Loyd, pärast mitmeaastast NBA-karjääri Euroopasse kolinud Shabazz Napier, Euroliiga üks paremaid keskmängijaid Jordan Mickey, Leedu koondislane Mindaugas Kuzminskas. Tõsi, neist Napier sai Superkarika finaalis vigastada ning pühapäeval ei mängi. Mullustest staaridest jätkavad Billy Baron, Alex Poythress, Arturas Gudaitis, Mateusz Ponitka.

Delfi TV vahendab sel hooajal otseülekandeid BC Kalev/Cramo kõikidest VTB-liiga mängudest, sealhulgas pühapäeval kell 17 algavast hooaja avamängust.

