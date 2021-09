Ott Tänak: meil on võimalus tõestada, et oleme ka kiiretel rallidel võitluses sees

Kui tavaliselt on Jyväskylä ümbruses peetav ralli toimunud suvel, siis sedapuhku peetaks see oktoobri alguses. "Selle ralli iseloom tuleb (varasemast) hoopis erinev. Rallil on suur osa rajast selline, mida me pole varem näinud," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Seega peame legendi koostamisel kõvasti pingutama, et märkmed oleksid täpsed."

"Ilm võib samuti olla väga muutlik," tõdes Tänak. "Kuna tegemist on praeguse põlvkonna WRC masinate jaoks viimase kruusaralliga - mis minu hinnangul on ehk parimad rallid - siis kavatsen sead kindlasti nautida. Sealsed on teed tavaliselt nii lõbusad kui ka väljakutsuvad."

"Vaatame, kas suudame võtta kolmanda Soome MM-ralli võidu," lisas eestlane, kes triumfeeris Soome kruusarallil ka 2018. ning 2019. aastal. "Tunneme konkurente, teame, et tuleb raske võitlus. Oleme viimasel kahel aastal pingutanud kõvasti, nüüd on meie võimalus tõestada, et oleme ka kiiretel rallidel võitluses."

Tänak hoiab Soome etapi eel üldarvestuses 106 punktiga viiendat kohta. MM-sarja üldliider on Sebastien Ogier (Toyota) 180 silmaga.