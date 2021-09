Narvas peetakse nädalavahetusel Eesti koolinoorte ja juunioride meistrivõistlused poksis

Võttes arvesse, et tähtsaim noorte põhiturniir toimub avalike ürituste läbiviimiseks piiravate meetmete alusel, kasutab Eesti Poksiliit kõik võimalused, et luua igas vanuses poksi fännidele võimalusimeistrivõistlusi vaadata nii Narva Spordikeskuses kui ka ja veebi kaudu Eesti Poksiliidu lehel.

“Eesti meistrivõistlused on meie sportlaste jaoks kõige olulisem sündmus. Just nende võistluste tulemuste põhjal moodustatakse Eesti koondised eelseisvateks Euroopa ja maailmameistrivõistlusteks," ütles Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina .

Kõik üle 18-aastased inimesed, kes soovivad meistrivõistlustele tulla, peavad esitama vaktsineerimistunnistuse, läbipõdenud COVID-19 haiguse tõendi või negatiivse testi tulemuse. Meistrivõistluste korraldajad korraldavad testimist kohapeal, kuid selline protseduur on tasuline

(testi maksumus on 5 eurot). Tuleb arvestada, et on mõistlik tulla aegsasti, sest võimaliku testimise järjekorra tõttu võib see protsess aega võtta.