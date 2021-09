Vägistamises süüdi mõistetud jalgpallitreener hooldab esialgu Männiku staadionit edasi. Poom: oleme olnud sunnitud tema teenust ajutiselt minimaalses koguses sisse ostma

Mustimets asus 2017. aastal tööle Männiku Staadion OÜ-s areenimeistrina, lisaks juhendas ta osalise koormusega FC Nõmme Unitedis 2008 II gruppi. Delfile saabus vihje, mille kohaselt töötab kohtus süüdi mõistetud Mustimets Männiku staadionil edasi. Vihjes väideti samuti, et Mustimets on ka mängude ajal staadionil viibinud. Mart Poom selgitas, et on olude sunnil pidanud mehelt staadioni hooldamise teenust sisse ostma.