Jüri Tamme viimane nädal. Lein, muserdus, lennukad plaanid, ootamatu lõpp

Mullu möödus Jüri Tamme maailmarekordi püstitamisest 40 aastat. Aktiivne mees korraldas toona tähtpäeva tähistamiseks võistluse. Jüri Tamme karikavõistlused peaksid toimuma ka tänavu 2. oktoobril. Kui need toimuvad, siis juba mälestusvõistlusena. Foto: Jaanus Lensment

Hetk ja kõik on läbi. Lõplikult. Võimaluseta enam midagi muuta või parandada. See on elu karm seadus.