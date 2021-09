Korvpallimaailma suurkuju lõpetas profikarjääri

"See polnud raske otsus. Päev-päevalt muutus mängimine üha keerulisemaks ning mu keha tundis seda muutust," rääkis Scola kolmapäevasel pressikonverentsil, mille Varese klubi korraldas. "Sellisel tasemel jätkamiseks pidin iga päev üha rohkem erinevaid asju tegema. Kätte jõudis punkt, mil jätkamine polnud enam võimalik."

"Treenin jätkuvalt iga päev, sest mulle meeldib see," rääkis Scola, kes viimase hooaja just Vareses mängis. "Kui ühel peaks meeskond vigastuste tõttu meest vajama, olen valmis aitama. Olen oma saavutuste üle õnnelik. Nüüd on aeg edasi liikuda."