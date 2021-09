Toyota tehnikadirektor: Ogier' taandumine paneb meid muretsema

Tänavune aasta jääb kaheksandat MM-tiitlit jahtiva kogenud prantslase jaoks viimaseks täishooajaks WRC sarjas. Ogier on varasemalt rääkinud, et soovib edaspidi mõnel etapil siiski kaasa lüüa. Millistel MM-rallidel Ogier 2022. aastal osaleb, pole veel selge.

"Loomulikult on see tiimi jaoks murekoht, kui võtmesõitja on lahkumas," rääkis Fowler ralliportaali DirtFishi vahendusel. "Ilmselt on siiski lihtsam leppida olukorraga, kus sõitja läheb mingil määral pensionile, kui et ta lahkub teise tiimi või kõrgema palgasoovi pärast."