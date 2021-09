Podcast “Kuldne geim” | Otse võidukast Tartust: miks ei tahtnud šveitslased teha Bigbankiga Meistrite liiga osas koostööd?​

*Kas eile pärast Bigbanki võidukat debüüti Meistrite liiga eelringis lasi Tartu linn klubi auks ilutulestikku?

*Kas Amriswili favoriidiks pidamine oli tartlaste kaval taktika?

*Kuidas sai võimalikuks see, et kamp eurosarjas debüteerinud Eesti mehi alistas peamiselt leegionäridel baseeruva Šveitsi meeskonna?

*Eesti võrkpallitipus on kanda kinnitamas uued nimed.

*Vastaste mängu vedas Valgamaa juurtega mees.

*Millised on kordusmängu eel ohukohad?

*Kuidas mahub Mart Naaber lennukisse?

*Vahelepõige seoses Rivo Vesiku ja tema vigastustega.

*Miks ei soovinud šveitslased teha tartlastega euromängude korralduse osas koostööd?

*Pafi ennustusrubriik: kui mehed lihtsalt ei suuda tõsiseks jääda.

*Itaalia tuli noore koosseisuga üllatuslikult Euroopa meistriks. Kas see näitab, kui väheoluline oli olümpia-aastal EM?

*Mis oli itaallaste ja nende finaalivastaste sloveenide edu taga ja kuidas suutis Poola superkoondis taas põruda?

*Tallinna Selver võitis kontrollturniiri finaalis kindlalt TalTechi. Kas nüüd on õige aeg teha esimesed järeldused?

*Timo Lõhmus on saalivõrkpallis ja Tallinna Selveris tagasi.