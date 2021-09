Läänemaa rahvarallil on kavas tavatult pikk kiiruskatse

"Minu teada on talvistel rahvarallidel kasutatud nii pikki kiiruskatseid, aga kruusal varem mitte," rääkis Läänemaa rahvaralli rajameister Delvis Tõkke. "Katse tegemine oli päris keeruline, Läänemaa teedel on küll kurvilisi lõike, aga neid lahutavad pikad sirged. Kaheksakilomeetrisele katsele jääb samuti pikk sirge, aga sinna teeme slaalomi - võtab kiiruse maha ja erinevalt näiteks stoppkastist nõuab ka sõidumeisterlikkust."

Läänemaa rahvarallil on kavas sarnased kurvilõikamise takistused nagu sportrallidel- betoonklotsi täiendab helkurvits. "Nende kasutamiseks on kaks põhjust - sportlik, paljud teeservad on väga heas korras ja mõnegi kurvi saaks sirgeks või peaaegu sirgeks sõita, ja teede korrashoid - lõikamine lõhuks teeperved."

Valdavalt sõidetakse Läänemaa rahvaralli RMK teedel. "Katsed on võistlejatele uued, mõned isegi nii uued, et veel mõni aasta tagasi polnud sel kohal üldse teed, lihtsalt üks metsarada," rääkis rajameister. "Rada on mitmes mõttes huvitav, näiteks on üks katse Läänemaal tavatute "nukkidega", ehk mitmed kurvid keeravad künka harjalt nagu Lõuna-Eestis, kahekilomeetrine punktikatse koosneb sisuliselt aga vaid seotud kurvidest, sees on vaid üks sirge."