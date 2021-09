DELFI VIDEO | Rannula Pärnu võimalustest Austria klubi vastu: kui hakkame malet mängima, läheb keeruliseks

"Vastas on kogenud vennad ja treener, aga neil on ka nõrkusi. Nad on pigem veteranmeeskond, kes tahaks natuke aeglasemat korvpalli mängida. Meil on omad šansid olemas. Oleme liikuvad ja peame sundima ka neid kiirelt liigutama. See on meie võimalus. Kui me hakkame seal malet mängima, siis läheb raskeks," rääkis Pärnu peatreener Heiko Rannula Delfile.