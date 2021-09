Vaimses kriisis olev Naomi Osaka loobus Indian Wellsi tippturniirist

Endine maailma esireket pidas viimase matši US Openi kolmandas ringis, kaotades hilisemale finalistile Leylah Fernandezile. Pressikonverentsil teatas Osaka, et pole kindel, millal ta uuesti võistlustulle asub.

Suvel võttis Osaka puhkuse vaimsete probleemide tõttu. French Openi eel teatas ta, et ei osale turniiri ajal ühelgi pressiüritusel. Skandaal paisus lõpuks nii suureks, et ta loobus turniirist sootuks. Vahele jäi ka Wimbledoni suure slämmi turniir. Kodustel olümpiamängudel jõudis Osaka kolmandasse ringi.

"Seda on väga raske lahti mõtestada. Tunnen, et olen punktis, kus ma üritan välja mõelda, mida ma teha tahan ning ausalt öeldes ma ei tea, millal ma oma järgmise tennisemängu pean. Vabandust," ütles Osaka pärast kaotust Fernandezile.

"Arvan, et võtan mängimisest mõneks ajaks pausi. Tunnen, et võidud ei tee mind enam õnnelikuks. Tunnen rohkem kergendust. Ja kui ma kaotan, olen väga kurb. Ma ei usu, et see on normaalne."