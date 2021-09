Toimus Euroopa noorte meistrivõistluste loosimine

Seitse osalejat 34 hulgast alustavad teistest varem ja selgitavad kahe miniturniiri abil välja kaks meeskonda, kes pääsevad meistrivõistluste põhiturniirile. Osalejate seas on noorte Euroopa meistrivõistluste debütandid Eesti, Wales ja Gibraltar. Seitse meeskonda jagatakse kahte gruppi, kes mängivad omavahel miniturniiri San Marinos ja Gibraltaril. Gruppide võitjad täidavad ära kaks vaba kohta põhiturniiril, mis toimub 15. kuni 20. märtsini. Põhiturniir koosneb omakorda seitsmest miniturniirist: noorte meistrivõistluste finaalturniirile, mis on planeeritud septembrisse 2022, pääsevad ainult alagruppide võitjad. Nii liituvad seitse meeskonda Euroopa valitseva meistri Hispaania koondisega, kes on ka finaalturniiri võõrustajariik.

Märgime, et noorte Euro-2022 valikmängudes on õigus osaleda mängijatel, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 2002. See kuupäev pandi esialgselt paika juba siis, kui planeeriti võistluse lõpetamist 2021. aasta septembris. Vaatamata turniiri aasta võrra edasilükkamisele koroonaviirusega seotud piirangute tõttu on tehtud otsus vanusepiiri mitte nihutada. Järgmised Euroopa noorte meistrivõistlused toimuvad 2023. aastal ja edaspidi taas kord kahe aasta jooksul paaritutel aastatel.