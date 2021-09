Urmas Sõõrumaa järelhüüe: Jüri oli suur nii kasvult kui ka vaimult

"Jüri oli suur nii kasvult kui ka vaimult, see oli spordivaim. Pealtnäha rahulikult, kuid sisemiselt põledes ajas Jüri spordiasja. Oli see olümpialt medaleid võites, kodumaistes ja rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides tegutsedes või parlamendi töös osaledes. Eks see kõik jättis Jüri tervisele ka oma jälje," ütles Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa EOK kodulehel avaldatud järelhüüdes.