Nutikas kell jagab juhiseid tasakaalu säilitamiseks töö- ja eraelu vahel

Sügis ja puhkuste perioodi lõpp ning alanud kooliaasta on muutnud paljude jaoks senise elurütmi märksa aktiivsemaks – paljud kohustused on muutunud vältimatuks ja pikivad päeva hommikust õhtuni tihedalt täis, jättes vähe hingetõmbeaega. Ometigi on aja mahavõtmine igapäevaselt oluline, et taastuda ja koguda energiat järgnevateks päevadeks. Juhul kui iga päev tihedas oravarattas jooksimine ei võimalda teha põhjalikku analüüsi ega märgata vajadust puhkamiseks, tuleb võtta appi tehnoloogia, mis aitab seda rolli täita.

Tehnikavidin, mis aitab vältida stressi

Päevatööd tehes ja pingsalt keskendudes ei pane me tihti tähele, milliseid signaale meie keha meile edastab. Paraku võib nii jääda märkamata ka see, kui keha vajab puhkust. Siin tuleb appi tehnoloogia, mis võimaldab ise erinevate signaalide kaudu tuvastada, millal võiks olla sobiv aeg pausi võtmiseks. Näiteks nutikell Huawei Watch 3 Elite Edition suudab tuvastada need märgid ja edastada randmele teadaande, kui keha vajab liikumist.

Võimalus näha oma stressitaset on üks üha enim kasutatavaid funkstioone uue tipptehnoloogia puhul, seda eriti ajal, mil kogu maailmas valitsev pidev teadmatus ja muutused meid alatasa ärevaks muudavad. Tänu Huawei TruSeen 4.5 uuendatud südame löögisageduse jälgimise tehnoloogiale tuvastab nutikell löögisageduse varieeruvuse abil stressitaseme ja jagab seda infot kasutajale.

Nähes, et südamelöögid on sagenenud, saab inimene selle õigel ajal tuvastada ja muuta oma hingamise nutikella hingamisharjutuste abil rahulikumaks. Sealjuures tuvastab TruSeen 4.5+ uuenduslik valgustehnoloogia ka hapniku molekulid veres, mis aitab jälgida vere hapnikusisaldust (SpO 2 ) ja pulssi ööpäev läbi, olenemata asukohast. Sportlastele on sellest eriti suur abi nii madalatel temperatuuridel kui ka kõrgetes mägedes viibides.

Unekvaliteedi analüüs nutikella abil

Mõtleme harva sellele, et pea kolmandiku ööpäevast veedame magades. See, kuidas õhtul uinume, määrab aga suuresti meie produktiivsuse ja meeleolu järgmisel päeval.