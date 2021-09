FOTOD JA VIDEO | Eesti-Läti korvpalliliiga meeskonnad tutvustasid kokkamise kõrvalt uue hooaja plaane

Eesti-Läti ühisliigas osaleb tänavu kaheksa klubi Eestist ja kuus Lätist. Hooaja avamängus kohtuvad 1. oktoobril Riias eelmise hooaja finalistid Riia VEF ja BC Kalev/Cramo.

Põhiturniiriga üritatakse ühele poole saada 2. märtsiks. Play-off'i pääsevad põhiturniiri kaheksa paremat. Veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni ja veerandfinaalide võitjad pääsevad aprilli alguses toimuvale finaalturniirile.

Uustulnukana osaleb liigas KK Viimsi, kelle plaane tutvustas tänasel pressiüritusel tegevjuht Tanel Einaste: "Tunne on tugev. Korvpalliüldsusel on meile teatud ootused ja eks meil samamoodi. Esimesed mängud on peetud. Karikasarjas me Peep Pahvi juhendatava Keila vastu kõike välja ei pannud, varu jäi sisse. Aga selliste mängude pealt oli hea alustada. Eks saame parema pildi ette homme, kui lähme Lätti treeningmängije pidada. Kosseisu ja meeskonna igapäevast tööprotsessi vaadates on potentsiaali meeletult."

Eesti-Läti liiga tiitlikaitsja Kalev/Cramo osaleb tänavu kolmes sarjas korraga. Äsja pääseti läbi koduse kvalifikatsiooniturniiri Meistrite liiga põhiturniirile, kaasa lüüakse ka juba harjumuspäraseks saanud VTB Ühisliigas.

"Koduse kvalifikatsioonturniiri võit on juba unustatud. Keskendume järgmistele mängudele. Täna õhtul alustame juba Peterburi mängu kodutööga. Arvan, et meil on sel aastal potentsiaali teha suuri tegusid. Algus on ilus olnud. Loodame jätkata sama hooga," ütles Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbek.

Kalev/Cramo peatreenerilt Roberts Štelmahersilt uuriti, kas klubil on plaanis veel meeskonda täiendusi tuua. "Hetkel mitte, aga hoiame kätt pulsil. Nii mulle kui ka meeskonnale on esimene kord kolme sarja korraga mängida. Saab olema huvitav näha, kuidas me ellu jääme," sõnas lätlasest loots.