Maailmameistrivõistlus: kõik on alles ees!

Neli meeskonda on läbinud grupietapi ilma kaotusteta: Venemaa, Brasiilia, Hispaania ja Argentiina on endale turniiri favoriitide staatuse kindlustanud. Märgime, et brasiillased lasid kolmes mängus mööda vaid kaks palli (värava kaupa paistsid silma vietlnamlased ja panamalased), vastase väravaid tabasid aga tervelt 18 korda. Need mõlemad näitajad on turniiri parimad. Koos brasiillastega väljusid grupist D Tšehhi ja Vietnami meeskonnad, kelle viik individuaalses kohtumises (1:1) võimaldaski mõlemal meeskonnal 1/8-finaali pääseda.

Enne grupi E starti oli oodata, et Hispaania järel finišeerib Jaapan, ent aasia koondis kaotas ootamatult Paraguayle (1:2). Nende jätkamine turniiris jäi juuksekarva otsa rippuma, kuid meeskond pääses siiski nelja parima hulka, kes jõudsid oma gruppides kolmandatele kohtadele.

Guatemalal ja Egiptusel grupist B aga nii palju ei vedanud: vaatamata sellele, et nad kogusid Usbekistaniga võrdsel hulgal punkte (kolme kaupa), on nende etteasted Leedus praeguseks lõppenud. Usbekistan jäi teisele positsioonile pärast Venemaa koondist just tänu võrdlemisi heale tulemusele mängus grupi favoriitidega – Venemaa esindajad alistasid Usbekistani kõigest seisuga 4:2, samal ajal kui Egiptus ja Guatemala said palju suurema seisuga lüüa. See võimaldas usbeki koondisel vastastest ette jõuda võrdse kogutud punktide arvu juures.