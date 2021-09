Vaktsiinivastane NHL-i mängija kaotab palgas pea pool miljonit dollarit

Tyler Bertuzzi. Foto: USA Today Sports/Scanpix

Kuulsusrikkas NHL-i klubis Detroit Red Wings, mille peamänedžerina töötab selle meeskonna legend Steve Yzerman, on kõik mängijad peale ühe endale koroonavaktsiinid käsivarde saanud. Ainus must lammas on 26-aastane ääremängija Tyler Bertuzzi.