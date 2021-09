Jüri Tamme vasaraheite juurde toonud Ando Palginõmm: vasar hakkas talle kiirelt meeldima, see lendas kaugele

„Ta oli suur ja paks poiss. Hüüdsime teda Juntsuks. Siuke mõnus poiss. Vastavalt poisi kehale tuli leida talle sobiv ala. Võrreldes kuuli ja kettaga oli vasar põnevam asi, lendas kaugemale. Kuulitõukes on jõudu vaja, aga tavaliselt paksudel poistel palju jõudu ei ole. Ega ta alguses väga (andekas) ei olnud, aga 11. klassis lõi see välja. 12. klassis oli Jüri juba peaaegu Eesti parim noor vasaraheitja. Keskkooli lõpus heitis ta meeste vasarat 53-54 meetri kanti. Kui võtta nii, et Jüri hakkas seda ala alles 9. klassis tegema, oli see päris kiire areng,“ rääkis Palginõmm kahekordse olümpiapronksi algusaastatest spordis.