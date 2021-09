Võib olla kindel, et Jüri ei pahanda taevaisa peale, kes ta sinna üles ebaõiglaselt vara kutsus. Asjad on, nagu on. Kas Jüri on olnud üleüldse millegi peale pahane või tige? Ehk oli ta liiga leplik ja leebe selleks, et olla vasaraheites maailma parim?